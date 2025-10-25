Γκάζι: Λουκέτο στο μπαρ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

Λουκέτο μπήκε σήμερα (25/10), στις 20:00, στο μπαρ στο Γκάζι, έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρή η 16χρονη και το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες σέρβιρε αλκοόλ στην ανήλικη.
Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου συνεδρίασε για το θέμα εκτάκτως σήμερα και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες.
«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» δήλωσε λίγη ώρα νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Κατόπιν τούτου, τα αρμόδια συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας μετέβησαν στο Γκάζι και σφράγισαν το κατάστημα με κερί, ενώ τοιχοκόλλησαν την απόφαση σφράγισης.
