«Πέναλτι» 1.500 ευρώ σε μητέρα: Γιατί το δικαστήριο της χρέωσε πλασματικό εισόδημα για τη διατροφή του παιδιού της

Μια πρωτοποριακή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1348/2026) αλλάζει τα δεδομένα στις υποθέσεις διατροφής τέκνων, κρίνοντας ότι η εσκεμμένη υποαπασχόληση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως νομικό άλλοθι για τη μετακύλιση των οικονομικών βαρών αποκλειστικά στον έτερο γονέα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια μητέρα, η οποία αν και διαθέτει πτυχίο οδοντιάτρου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, επέλεξε να εργάζεται μόνο με μειωμένο ωράριο ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός. Επικαλούμενη αυτά τα χαμηλά εισοδήματα, ζήτησε από τον πατέρα να αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διατροφή του παιδιού τους.

Το δικαστήριο, ωστόσο, στάθηκε σε μια κρίσιμη πρακτική λεπτομέρεια: το παιδί απουσιάζει καθημερινά από το σπίτι από τις 07:00 έως τις 16:00, καθώς φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο, τα έξοδα του οποίου καλύπτει ήδη ο πατέρας.

Συνεπώς, η μητέρα διέθετε όλον τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο για να εργαστεί πλήρως και να αξιοποιήσει τα επιστημονικά της προσόντα.

Το σκεπτικό της απόφασης στηρίχθηκε στο άρθρο 288 του Αστικού Κώδικα περί καλής πίστης, το οποίο καλύπτει και τις οικογενειακές σχέσεις. Οι δικαστές έκριναν πως η στάση της μητέρας να αποφεύγει την εργασία που της αναλογεί είναι υπαίτια, καταχρηστική και λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων του ανηλίκου.

Δεν νοείται, σύμφωνα με την απόφαση, ένας γονέας να παραλείπει σκόπιμα να ενισχύσει το εισόδημά του όταν έχει τη δυνατότητα, μεταφέροντας το βάρος στον άλλον.

Για να αποκαταστήσει την ισορροπία, το δικαστήριο προχώρησε στον υπολογισμό ενός «πλασματικού» εισοδήματος. Εκτίμησε ότι αν η μητέρα εργαζόταν σε κλινική ή ιατρείο, θα αποκόμιζε τουλάχιστον 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Με βάση αυτό το δεδομένο, τα έξοδα κατανεμήθηκαν ως εξής:

Συνολικές μηνιαίες ανάγκες παιδιού: 1.900 ευρώ.

Υποχρέωση πατέρα: 1.700 ευρώ.

Υποχρέωση μητέρας: Το υπόλοιπο ποσό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τον χρόνο της προσωπικής της φροντίδας προς το τέκνο.

Όσον αφορά την επιμέλεια, αυτή ανατέθηκε αποκλειστικά στη μητέρα μετά από συναίνεση του πατέρα. Τέθηκε όμως η αυστηρή προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις για κομβικά ζητήματα, όπως η εκπαίδευση και η υγεία του παιδιού, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά από κοινού.