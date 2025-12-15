Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του

«Βαρύ» πένθος για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρόεδρο της Super League, Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς «έφυγε» απ’ τη ζωή τη Δευτέρα (15/12) η μητέρα του Ειρήνη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικεία της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί απ’ τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς την Τετάρτη 17/12/2025 στις 12:00.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναφέροντας:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».