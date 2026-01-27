Πένθος στον ΠΑΟΚ: Μεσίστιες οι σημαίες στην Τουμπα

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Τούμπα, μετά το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σε βίντεο που ανήρτησε η ΠΑΕ στα social media, διακρίνονται οι σημαίες μεσίστιες, ενώ αναφέρεται: «Ο ΠΑΟΚ πενθεί... μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα...».

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές, το όχημα που επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιχείρησε προσπέραση σε ευθεία, ωστόσο κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο που κινούνταν κανονικά.

Η πρόσκρουση αυτή εκτροχίασε το μίνι λεωφορείο προς το αντίθετο ρεύμα, όπου χτυπήθηκε με σφοδρότητα από διερχόμενο φορτηγό (TIR).

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Titi Aur, μιλώντας στο Digi24, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» για τα δεδομένα ενός απλού λάθους χειρισμού.

Όπως εξήγησε, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει την προσπέραση και διέθετε χρόνο να επανέλθει στη δεξιά λωρίδα. Ωστόσο, το όχημα ξαφνικά στράφηκε ελαφρά προς τα αριστερά - κίνηση που ο ειδικός θεωρεί ότι δεν συνάδει με απλή απώλεια ελέγχου.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία της διαδρομής που ακολουθούσε το μίνι λεωφορείο πριν από το δυστύχημα στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον χάρτη πλοήγησης, οι δέκα επιβάτες είχαν ως τελικό προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, στην οποία θα έφταναν μέσω του Λουγκόι — της πόλης όπου τελικά μεταφέρθηκαν οι τραυματίες στο τοπικό νοσοκομείο.

Με βάση τα δεδομένα του GPS, την ώρα του δυστυχήματος απέμεναν ακόμη 17 ώρες και 16 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή προς τη Λυών. Ο συνολικός χρόνος του ταξιδιού, χωρίς στάσεις, υπολογίζεται στις 21 ώρες και 56 λεπτά, δηλαδή σχεδόν μία πλήρη ημέρα συνεχούς οδήγησης.

Η πορεία του οχήματος αποτυπώνει ένα μακρύ, απαιτητικό ταξίδι, το οποίο διακόπηκε βίαια στη DN6, λίγα μόλις χιλιόμετρα μετά την αναχώρηση από το Λουγκόι.