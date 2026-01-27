Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι πρώτες εκτιμήσεις των ρουμανικών Αρχών

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο DN6, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς — όλοι τους Έλληνες πολίτες που ταξίδευαν προς τη Γαλλία με μίνι λεωφορείο για να δουν τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές, το όχημα επιχείρησε προσπέραση σε ευθεία, ωστόσο κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο που κινούνταν κανονικά.

Η πρόσκρουση αυτή εκτροχίασε το μίνι λεωφορείο προς το αντίθετο ρεύμα, όπου χτυπήθηκε με σφοδρότητα από διερχόμενο φορτηγό (TIR).

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Titi Aur, μιλώντας στο Digi24, χαρακτήρισε το περιστατικό «ασυνήθιστο» για τα δεδομένα ενός απλού λάθους χειρισμού.

Όπως εξήγησε, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει την προσπέραση και διέθετε χρόνο να επανέλθει στη δεξιά λωρίδα. Ωστόσο, το όχημα ξαφνικά στράφηκε ελαφρά προς τα αριστερά - κίνηση που ο ειδικός θεωρεί ότι δεν συνάδει με απλή απώλεια ελέγχου.

Τι έδειξε ο χάρτης του ταξιδιού πριν από την τραγωδία

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία της διαδρομής που ακολουθούσε το μίνι λεωφορείο πριν από το δυστύχημα στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον χάρτη πλοήγησης, οι δέκα επιβάτες είχαν ως τελικό προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, στην οποία θα έφταναν μέσω του Λουγκόι — της πόλης όπου τελικά μεταφέρθηκαν οι τραυματίες στο τοπικό νοσοκομείο.

Με βάση τα δεδομένα του GPS, την ώρα του δυστυχήματος απέμεναν ακόμη 17 ώρες και 16 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή προς τη Λυών. Ο συνολικός χρόνος του ταξιδιού, χωρίς στάσεις, υπολογίζεται στις 21 ώρες και 56 λεπτά, δηλαδή σχεδόν μία πλήρη ημέρα συνεχούς οδήγησης.

Η πορεία του οχήματος αποτυπώνει ένα μακρύ, απαιτητικό ταξίδι, το οποίο διακόπηκε βίαια στη DN6, λίγα μόλις χιλιόμετρα μετά την αναχώρηση από το Λουγκόι.

Πιθανά σενάρια που εξετάζονται

Αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού (ναυτία, λιποθυμική τάση).

Έντονη απόσπαση προσοχής , πιθανόν από συζήτηση ή χρήση κινητού.

Λανθασμένη εκτίμηση ότι η προσπέραση είχε ολοκληρωθεί, κάτι που συμβαίνει συχνά σε έμπειρους οδηγούς μεγάλων αποστάσεων.

Ο ειδικός απέκλεισε σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο ύπνου, καθώς ο οδηγός μόλις είχε πραγματοποιήσει ενεργή οδηγική ενέργεια (προσπέραση).

Τι εξετάζουν τώρα οι Αρχές

Οι ρουμανικές Αρχές εξετάζουν συνολικά την κατάσταση του οχήματος, τις συνθήκες που επικρατούσαν στον δρόμο, καθώς και τα διαθέσιμα δεδομένα από κάμερες και μαρτυρίες, ενώ παράλληλα αξιολογούν την υγεία και την εγρήγορση του οδηγού τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αν και τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν από την επίσημη πραγματογνωμοσύνη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μοιραία εκτροπή πιθανότατα οφείλεται σε ξαφνική απώλεια προσοχής ή σε αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού.

Επιχειρησιακός συντονισμός Ελλάδας - Ρουμανίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές και όταν προκύπτει κάτι νέο θα υπάρχει ενημέρωση.

«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

Ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών από το τροχαίο στη Ρουμανία παρείχε με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι και τα τρία άτομα έχουν τις αισθήσεις τους.

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 27, 2026

Ο υπουργός αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογό μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat.

Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα.

Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε άριστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές, τις οποίες και ευχαριστούμε.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».