Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας 37χρονου έξω από κλαμπ

Παραδόθηκε στις Aρχές ο άντρας που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για έναν 24χρονο που βρίσκεται σε ομάδα δυνατού ονόματος της «νύχτας» της Αθήνας ενώ εργάζεται στην ασφάλεια ενός άλλου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή του Περιστερίου.

O 24χρονος τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 37χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα κλαμπ της περιοχής, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω για να μιλήσει.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ωστόσο δεν τα κατάφερε, χάνοντας τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο δράστης διέφυγε.

Οι δύο άνδρες πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται να είχαν έρθει ξανά στα χέρια, με τον 37χρονο και άλλα άτομα να χτυπούν το δράστη, ο οποίος δεν ξέχασε το συμβάν και όπως φαίνεται «απάντησε».