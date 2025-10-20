Έγκλημα στο Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος από μαχαίρι έξω από κλαμπ

Φονική επίθεση με μαχαίρι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) σε πολυσύχναστο σημείο στο Περιστέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, ένας 37χρονος βρισκόταν σε ένα από τα κλαμπ της περιοχής, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω για να μιλήσει.

Σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο δράστης διέφυγε, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία.

Ο 37χρονος διακομίστηκε εν ζωή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η διερεύνηση της δολοφονίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.