Πέθανε η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη: Ήταν 53 ετών

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή η πρώην δημοσιογράφος, Κατερίνα Ζαχαράκη, που έπασχε από καρκίνο όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας της και πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Κώστας Ζαχαράκης.

Η Κατερίνα Ζαχαράκη, μεταξύ άλλων είχε εργαστεί στην TV100 και είχε σπουδάσει Οικονομικά, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε εγκαταλείψει το επάγγελμα της δημοσιογραφίας καθώς εργαζόταν ως εφοριακός στην ΑΑΔΕ.

Ο ίδιος ο πατέρας της Κώστας Ζαχαράκης ανακοίνωσε την απώλεια με ανάρτησή του. «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβασταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία» αναφέρει.

Κατερίνα Ζαχαράκη: Το «αντίο» συναδέλφου της

Ο Χρήστος Νικολαΐδης, δημοσιογράφος στον ΣΚΑΪ, αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του, Κατερίνα Ζαχαράκη, με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αντίο γλυκιά Κατερίνα μας!

Καλό ταξίδι στο φως!

Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!

Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!

Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!

Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!»