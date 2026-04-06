Πέθανε η ηθοποιός Πάρη Λεβέντη σε ηλικία 89 ετών

Πέθανε η ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Πάρη Λεβέντη σε ηλικία 89 ετών. Τα τελευταία αρκετά χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με την οικογένειά της στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Mετα από προσπάθεια και διασταυρώσεις πολλών ημερών ήρθε το θλιβερό νέο...

Η παλιά πρωταγωνίστρια και σταρ των καλλιστείων Πάρη Λεβεντη που συχνά μίλαγα μαζί της στο Facebook και ζούσε με άλλο όνομα στην Αγγλία έφυγε από κοντά μας τον Νοέμβριο.. Γλυκιά μου κυρία Καλό ταξίδι», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Πάρη Λεβέντη

Η Πάρη Λεβέντη είχε γεννηθεί το 19356 και ήταν η πρώτη από τις τέσσερις κόρες του Κωνσταντίνου Λεβέντη, χημικού, ιδιοκτήτη επιχείρησης αλουμινίου και της Ουρανίας, κόρης του Ιωάννη Οικονομάκη, ανώτατου αξιωματικού του πυροβολικού, από τη Μάνη.

Το 1948 η Πάρη Λεβέντη έδωσε εξετάσεις στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων στο Ελληνικό, και αποφοίτησε το 1954. Αμέσως μετά πήγε στην Αγγλία, στο Frankfield Business College. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα πήρε μέρος σε Πανελλαδικές Εξετάσεις της Εταιρείας Υδάτων και στις αρχές Ιανουαρίου του 1957 προσλήφθηκε και έγινε Γραμματέας του Αρχιμηχανικού Χραντ Φενερτζιάν.

Τα καλλιστεία το 1959

Το 1959 για ένα στοίχημα που έβαλε με την παρέα της στο Παλαιό Φάληρο, πήρε μέρος στα Καλλιστεία. Κέρδισε το στοίχημα αφού μπήκε στην τελική δωδεκάδα. Στις 20 Ιουνίου 1959 συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς εκείνης της χρονιάς, με παρουσιαστές τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Χριστίνα Σύλβα. Τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς» κατέκτησε η Ζωή Λάσκαρη, η οποία συμμετείχε με το ψευδώνυμο Αμαρυλλίς, ενώ τον τίτλο «Μις Ελλάς» τον κέρδισε η Υακίνθη Καραβίτη.

Η Πάρη Λεβέντη με το ψευδώνυμο Καρυάτις κέρδισε τον τίτλο της «Ελληνίς 1959». Στις αρχές Αυγούστου του 1959 ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, και στις 7 Αυγούστου 1959 πήρε τον τίτλο «Μις Ευρώπη» και μετά τον τίτλο «Βασίλισσα της Διεθνούς Ομορφιάς».

Η πορεία της στον κινηματογράφο

Το 1960 η Λεβέντη έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία «Η αυγή του θριάμβου» σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού και σε παραγωγή της δικής της εταιρείας, Ρίσσα Φιλμ. Ακολούθησαν οι ταινίες «Η ζωή μου αρχίζει με σένα» (1961) και «Τέρμα τα δίφραγκα» (1962), πάλι παραγωγές της Ρίσσα Φιλμ.

Το 1962 γύρισε δύο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, «Ο βασιλιάς της γκάφας» και «Ζήτω η τρέλα», επίσης την ταινία «Το καλοκαίρι της οργής» με τον Κώστα Κακκαβά. Η τελευταία της ταινία ήταν οι «Υπερήφανοι αετοί» σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού.

Τον Αύγουστο 1962 παραιτήθηκε από την Εταιρεία Υδάτων. Μέχρι τότε μπορούσε να δουλεύει στην Εταιρεία και συγχρόνως να γυρίζει τις ταινίες γιατί ήταν η ίδια η παραγωγός τους και τα γυρίσματα γινόντουσαν όποτε μπορούσε εκείνη. Επίσης όλες οι εσωτερικές σκηνές γυρίζονταν στο πατρικό της σπίτι, όπου ζούσε με τον Φίλιππο Φυλακτό και τη κόρη τους. Όταν όμως είχε τη πρόταση για τις δύο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο από την εταιρεία Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, που γυρίστηκαν στη Κω, αποφάσισε ν' αφήσει μετά από έξι σχεδόν χρόνια την θέση της στην Εταιρεία Υδάτων.

Μετέπειτα σταδιοδρομία

Το Φθινόπωρο του 1962 η Πάρη Λεβέντη μπήκε στη Σχολή του Ωδείου Αθηνών και αποφοίτησε το 1965. Στη καλοκαιρινή σαιζόν του 1965 έπαιξε στο θίασο Μίμη Φωτόπουλου στο έργο του Νίκου Τσιφόρου «Πάρτυ για νέους». Στη χειμερινή σεζόν 1965-1966 ήταν στο θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο έργο του Αλέκου Σακελλάριου «Υπάρχει και φιλότιμο». Τελικά πήγε τουρνέ στη Γερμανία με το θίασο Αναλυτή/Ρηγόπουλου.

Στην τηλεόραση επιμελήθηκε και παρουσίασε την εβδομαδιαία ζωντανή εκπομπή «Βιτρίνες της εβδομάδος» το 1967.

Αποχώρηση από την Ελλάδα

Το 1968 μετακόμισε στο Λονδίνο με τη μητέρα της και τη κόρη της. Εκεί άνοιξε δύο μπουτίκ γυναικείας μόδας, κοντά στο αγγλικό πολυκατάστημα Harrods. Η κόρη της σπούδασε στο Λονδίνο και τη δεκαετία του 1980 πήρε το πτυχίο της αρχιτεκτονικής. Έχει συνολικά τέσσερα πανεπιστημιακά πτυχία. Το τέταρτο είναι το Cambridge University Master Degree στη δεκαετία του 1990. Tην ίδια δεκαετία, η Πάρη Λεβέντη έκλεισε τις μπουτίκ, μπήκε στο Πανεπιστήριο Brunel του Λονδίνου και ακολούθησε ένα σύνθετο τμήμα - Ευρώπη του Μεσοπολέμου, Αμερικανικοί Θρησκευτικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ.