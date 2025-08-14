Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, η «Μάρθα - Ρίτσα» του Παρά Πέντε

Έφυγε από τη ζωή η ταλαντούχα ηθοποιός, Πόπη Χριστοδούλου, η οποία μεταξύ άλλων είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της ως «Μάρθα - Ρίτσα» στην επιτυχημένη σειρά του Mega «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η Πόπη Χριστοδούλου «έπαιξε» με τεράστια επιτυχία τον ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας, τις «δίδυμες» εσωτερικές της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου», ενώ τα δυσάρεστα νέα γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Παναγιώτης Καποδίστριας.

Πόπη Χριστοδούλου: Η ανάρτηση του κ. Καποδίστρια

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά... Εκείνη που δε θες να τελειώσει... Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ...

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα...»