Πέθανε η Πάολα Ρεβενιώτη: Έφυγε από τη ζωή στα 68 της η ακτιβίστρια

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα η είδηση του θανάτου της Πάολας Ρεβενιώτη.

Η εμβληματική ακτιβίστρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στους κοινωνικούς αγώνες της χώρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, νικημένη από τον καρκίνο.

Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν θεσμός για το ελληνικό ακτιβιστικό κίνημα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες και συντηρητικές, ύψωσε το ανάστημά της διεκδικώντας ορατότητα, ισότητα και σεβασμό.

Υπήρξε η δημιουργός και εκδότρια του ιστορικού και ριζοσπαστικού περιοδικού «Κράξιμο», το οποίο αποτέλεσε ορόσημο για την ελεύθερη έκφραση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα.

Μέσα από την τέχνη, τη φωτογραφία και τη δημόσια παρουσία της, κατάφερε να σπάσει τα ταμπού, καταγράφοντας την πραγματικότητα του περιθωρίου και αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες που η κοινωνία αγνοούσε.