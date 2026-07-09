Ο διάλογος Μητσοτάκη-Ερντογάν στο όρθιο, το σχέδιο της Νοτοπούλου και ο πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί να μην έκαναν διμερή συνάντηση, όμως ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν τα είπαν για λίγο εχθές στο όρθιο κατά την έναρξη του επίσημου σκέλους της συνόδου.

Παρών ήταν και ο γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που στη συνέχεια έκανε και λίγο τον Πόντιο Πιλάτο κατά την κλασική τακτική, λέγοντας ότι δεν μπλέκεται σε διμερείς διαφορές. Καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της συνόδου.

Όσο για διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε κατά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στο δείπνο στο Λευκό Παλάτι, η αίσθηση του Μητσοτάκη είναι ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα.

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Ραντεβού στην Αλβανία

Γενικώς στη σύνοδο του NATO έγινε αυτό που έχει γίνει και άλλες φορές, ιδίως όταν ο Τραμπ είναι παρών. Έξω από την κλειστή συνεδρίαση που υπάρχουν κάμερες στον χώρο, υπάρχουν αιχμές, κόντρες και καρφιά.

Όταν κλείνουν οι κάμερες, τότε η ατμόσφαιρα χαλαρώνει, η δουλειά γίνεται επί της ουσίας και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, σε συμμαχικό πνεύμα. Πλέον η συμμαχία δίνει ραντεβού του χρόνου στην Αλβανία, μένοντας έτσι στην ευρύτερη γειτονιά μας και τη διοργάνωση θα αναλάβει ο Έντι Ράμα με τα ενδιαφέροντα sneakers του.

Ποιος θα είναι ο επόμενος

Η παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί την κυοφορούμενη μετακίνησή της στο κόμμα Τσίπρα, ή έστω την επιθυμία της να πράξει κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποιος θα είναι ο επόμενος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Θα είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας από την Αιτωλοακαρνανία; Θα είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία; Θα είναι ο Συμεών Κεδίκογλου από την Εύβοια; Κάποιοι σίγουρα θα φύγουν την επόμενη εβδομάδα μετά την κεντρική επιτροπή, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να περιμένουν μέχρι και μετά τις αυγουστιάτικες διακοπές.

Η Κατερίνα ήταν έτοιμη από καιρό

Και αν η παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπουλου ξάφνιασε την Κουμουνδούρου, για την επιλογή της να το κάνει τώρα, εκείνη φαίνεται πως ήταν έτοιμη τα τελευταία 24ωρα. Μάλιστα από την Τρίτη είχε αρχίσει να επικοινωνεί με κόσμο και να τους καλεί να βρεθούν χθες το βράδυ για να τους μιλήσει. Πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν τι μπορεί να ήθελε η πρώην βουλευτής, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πιο δύσκολη φάση του, ωστόσο δεν τους πήγε το μυαλό ότι αποφάσισε να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος και να δείξει ότι βρίσκεται στο δρόμο για το κόμμα της ΕΛΑΣ.

Πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ

Και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου έχουν βγει τα μαχαίρια από τα θηκάρια. Η μειοψηφία αυτό που ψιθύρισε το κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο. Τι; Τις ενστάσεις της για την σύνθεση του οργάνου. Υπάρχουν υπόνοιες ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κρατά κρυφά τα ονόματα των μελών ώστε να διατηρήσει την πλειοψηφία με την ομάδα Πολάκη να αμφισβητεί ότι παραμένουν όλα τα πρόσωπα στο κόμμα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που καταγγέλλουν πως όταν αποχωρεί ένα μέλος, αντί να πάρει τη θέση ο πρώτος αναπληρωματικός, η ομάδα Φάμελλου ψάχνει εκείνον που θα τη στηρίξει. Μέσα σε αυτό το κλίμα προβλέπεται μάχη χαρακωμάτων.

Η αθόρυβη, αλλά πολύ ουσιαστική κίνηση Δούκα

Σε μια εποχή που το ζήτημα της αστεγίας στην Αθήνα παραμένει ένα σύνθετο και βαθιά ριζωμένο κοινωνικό φαινόμενο, μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Την ώρα που η εικόνα των γεμάτων μπουφέδων από δεξιώσεις δίπλα σε ανθρώπους που στερούνται ακόμα και τα βασικά , αποτελούσε ανέκαθεν μια κραυγαλέα κοινωνική αντίφαση, ο Χάης Δούκας έδωσε άμεση απάντηση.

Η απάντηση αυτή ηρθε μετά την πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων ο οποίος με απόφαση του, όποια μεγάλη ποσότητα φαγητού μένει ανέγγιχτη μετά από εκδηλώσεις στο δημαρχιακό Μέγαρο, θα διανέμεται άμεσα σε δομές φιλοξενίας. Η αρχή έγινε ήδη, όταν μεγάλες ποσότητες φαγητού από πρόσφατη δεξίωση μεταφέρθηκαν στην εστία Αθηνών του ΚΥΑΔΑ στον οδό Πατησίων αθόρυβα, εξασφαλίζοντας ποιοτικό γεύμα για τους 30 συνανθρώπους μας που φιλοξενούνται εκεί.