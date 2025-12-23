Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα, μητέρα της Έλενας Ακρίτα.

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς.

Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Ήταν πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, προχώρησε σε μια λακωνική ανάρτηση στο Facebook. «Καλή αντάμωση μανούλα», έγραψε.

Τα συλλυπητήρια από τον Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη σειρά του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τη Σύλβα Ακρίτα. Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης.

Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».