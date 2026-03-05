Πέθανε ο Άλκης Ρήγος - Το «αντίο» του Σωκράτη Φάμελλου

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Ρήγος, από τους πρωτεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης με διαρκή και έντονη πολιτική παρουσία, μέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού αγώνα.

Ο Άλκης Ρήγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και ήταν ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Το «αντίο» του Σωκράτη Φάμελλου στον Άλκη Ρήγο

Στην απώλεια του Αλκή Ρήγου αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Άλκη Ρήγο, έναν πολιτικό διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ενεργό δράση και στους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο, αλλά και στην πολιτική επιστήμη.

Η δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα, η πανεπιστημιακή του διαδρομή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό, το έργο του στην ΑΥΓΗ και στο ινστιτούτο "Νίκος Πουλαντζάς" αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε καθοριστικά στον προοδευτικό διάλογο και στο ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας.

Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Άλκη ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».