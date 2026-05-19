Πέθανε ο Βαγγέλης Τρικεριώτης - Ιδρυτής των εκδόσεων Γράμματα και του θρυλικού βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες, Δευτέρα 18 Μαΐου, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Γράμματα» και του θρυλικού βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Σύμφωνα με το bookpress.gr, την ανακοίνωση του θανάτου του Βαγγέλη Τρικεριώτη, έκανε η κόρη του με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης ίδρυσε τις εκδόσεις «Γράμματα» και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια. Η «Πρωτοπορία» επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον κόσμο του βιβλίου και το αναγνωστικό κοινό.

Υπήρξε ακόμη ιδρυτής και άλλων εκδοτικών σχημάτων, όπως οι εκδόσεις «Γλάρος» και «Γνώση».