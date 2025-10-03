Πέθανε ο Βασίλης Δεμουρτζίδης των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή»

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Άρης Δεμουρτζίδης γνωστοποίησε χθες, Πέμπτη (2/10) πως ο πατέρας του Βασίλης Δεμουρτζίδης των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή», έφυγε από τη ζωή.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο Βασίλης Δεμουρτζίδης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, είχε φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στον χώρο των αντισυστημικών εκδόσεων.

Πέθανε ο Βασίλης Δεμουρτζίδης: Η ανάρτηση του γιου του

«Λατρευτε μας πατέρα...

Μετά από πολλές και σκληρές μάχες που έδωσες με πολλά θηρία, πριν μερικές ώρες, μας αποχαιρετησες...

Μας είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε την οδυνηρή απώλεια σου.. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες από το σπίτι οριστικά και ότι δεν θα μου ξανάδιηγηθείς γεγονότα από τη ζωή σου, τα οποία άκουγα κατ' επαναλαηψη και ήθελα να τ'ακούω ξανά και ξανά.. Ότι δεν θα ξαναδείς τις εγγονές σου που τόση χαρά σου έδιναν.Οτι δεν θα ξαναβρεθείς στο στέκι σου με τους αγαπημένους σου φίλους και συντρόφους.

Λεβέντη πατερουλη μου...

Τα αδέλφια μου κι εγώ είμαστε τόσο περήφανοι κι ευγνώμονες για τα όσα μας προσέφερες ως πατέρας,για τους αγώνες που έκανες από κοινού με τη μάνα μας ώστε να μεγαλώσουμε ευτυχισμένοι και να πάρουμε τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή ..Δεν θα ξεχάσουμε τη στοργικοτητα σου που συνοδεύονταν από δύναμη και σοβαρότητα ,τη σκληρή δουλειά που έκανες ώστε να μη μας λείπει το παραμικρό.Δεν θα ξεχάσουμε τις ηθικές και συναισθηματικές αξίες που υπηρετούσες και με τις οποίες μας γαλουχησες.Ησουν υπόδειγμα ήθους και ανθρωπιάς κάτι που σου αναγνώριζε ο κύκλος μας, συγγενικός και φιλικός, γι'αυτό και απολαμβάνες την αγάπη και την εκτίμηση όλων των δικών μας ανθρώπων. Δεν θα ξεχάσουμε το χιούμορ σου.

Είμαστε περήφανοι επίσης και για τους τίμιους κοινωνικούς αγώνες που έκανες,οραματιζομενος μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία.Αντεξες τις πιο σκληρές δοκιμασίες και κρατάμε την παρακαταθήκη σου.

Πατέρα μου...

Θα είσαι πάντα στη θύμηση και στην καρδιά μας...

Καλό σου ταξίδι...

Σε αγαπάμε...»