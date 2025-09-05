Πέθανε ο διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκος Παπαδάκης

Συγκλόνισε την τοπική κοινωνία των Χανίων - και όχι μόνο, η είδηση θανάτου του γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη (Παπαδή).

Ο Νίκος Παπαδάκης, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το μεσημέρι, 5/9, όπως αναφέρει το zarpanews. Πίσω του άφησε σπουδαίο έργο στο Ίδρυμα, το οποίο θα μείνει ανεξίτηλο στην μνήμη όλων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Νικόλαου Παπαδάκη, μιλώντας για ένα «γνήσιο και άξιο τέκνο της φιλελεύθερης Κρήτης από τον Βάμμο Χανίων, που απετέλεσε την ψυχή του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Τασούλα για τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με αισθήματα συγκίνησης και θλίψης υποδεχόμαστε την είδηση του θανάτου του δικηγόρου και γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Νικολάου Παπαδάκη. Ενός Ιδρύματος, που χάρη στην επίδοσή του και στο κύρος του, που οφείλονται στον Νίκο Παπαδάκη και στους συνεργάτες του, είχε την εκτίμηση και υποστήριξη όλων των φορέων της Κρήτης αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.»

«Ο Νίκος Παπαδάκης, υπήρξε γνήσιο και άξιο τέκνο της φιλελεύθερης Κρήτης από τον Βάμμο Χανίων και απετέλεσε την ψυχή του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια.», δηλώνει ο κ.Τασούλας.

«Έγραψε πληθώρα άρθρων και βιβλίων για το έργο και την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με πιο εμβληματικό την δίτομη βιογραφία "Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης" », συνέχισε εξείμνώντας το έργο του εκλιπόντος.

«Είχα την τύχη να συνεργαστώ και να συνδεθώ φιλικά μαζί του τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας όχι μόνο τις ιστορικές του γνώσεις γύρω από τη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδος, με επίκεντρο ασφαλώς τον μεγάλο Κρήτα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά και την ικανότητά του να μετατρέπει τη σπάνια ιστορική του γνώση σε ερευνητικό εκπαιδευτικό ψηφιακό και μελετητικό υλικό.»

«Είμαι βέβαιος ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος" θα συνεχίσει τη γόνιμη ιστορική και εκπαιδευτική του προσφορά βασισμένο και στα θεμέλια της οργάνωσης, που τόσο επιτυχημένα έχτισε επί δεκαετίες ο αείμνηστος πλέον Νίκος Παπαδάκης. Εκφράζω τα θερμότερα των συλλυπητηρίων μου προς τους οικείους και προς τους συνεργάτες του», ανέφερε καταληκτικά ο πρόεδρος Δημοκρατίας.