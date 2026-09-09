Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. O τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή ως αιτία θανάτου.
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