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Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς»

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Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης O τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή ως αιτία θανάτου.

 

 

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