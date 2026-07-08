Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος σε ηλικία 91 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφερόμενος στη σημαντική πορεία του συναδέλφου του στο θέατρο, στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η κηδεία του θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Δημητσάνα.

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος κι ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος…Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τακη…», γράφει συγκεκριμένα ο Σπύρος Μπιμπίλας.