Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός Θάνος Λαμπρόπουλος - Το έργο του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο εμβληματικός κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου και νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην οπτικοακουστική παραγωγή.
Το 1988 ίδρυσε, μαζί με τον σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο και τον διευθυντή φωτογραφίας Γιάννη Βαρβαρίγο, την εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών «Περίπλους», η οποία δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε ντοκιμαντέρ αλλά και ταινίες μυθοπλασίας, σε ελληνικές παραγωγές και ευρωπαϊκές συμπαραγωγές. Ενδεικτικά, υπήρξε παραγωγός των ταινιών:
- «Αδης» (1996),
- «Σινασός, Τοπογραφία της Μνήμης» (1997),
- «Είδαν τα Μάτια μας Γιορτές» (2000),
- «Ημερολόγια Καταστρώματος: Γιώργος Σεφέρης» (2001),
- «Η Υπογραφή» (2013),
- «Την Νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα Συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη» (2013) και
- «Μαραθώνιος μιας Ημιτελούς Ανοιξης, Γρηγόρης Λαμπράκης» (2014),
Παρήγαγε επίσης τη σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Η Ιστορία των Χρόνων μου» (2003 – 2005).
Διατέλεσε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Σύνδεσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ).
Η κηδεία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη και ώρα 10.00 από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
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