Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος.
Στην ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός αναφέρει:
«Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Γεωργίου Ι. Δριτσάκου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου (Ν. Σεπολίων), Μπουρνάζι Περιστερίου.
Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
