Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος

Πέθανε ο συνδικαλιστής και πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος, σε ηλικία 86 ετών.

Τη θλίψη της για την απώλειά του εξέφρασε η ΓΣΕΕ, η οποία αναφέρει. «Ο Γιώργος Ραυτόπουλος υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για τον κόσμο της εργασίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σε διαδοχικές περιόδους από το 1983 έως το 1989, συμβάλλοντας με τη δράση και την παρουσία του στην πορεία και την ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η διαδρομή του συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και με την προσπάθεια της ΓΣΕΕ να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Η απώλειά του αποτελεί απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους και στους συναδέλφους του», ανέφερε η συνομοσπονδία.