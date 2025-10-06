Μενού

Πέθανε ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Βόλου, Μαργαρίτης Πατσιαντάς: Ήταν μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς, γνωστός δικηγόρος του Βόλου, πρώην δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος της πόλης, όπως έκαναν γνωστά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς άσκησε την δικηγορία για 40 χρόνια και πρωτοεκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Βόλου σε ηλικία 26 ετών, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του.

Ήταν μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας και στενός συνεργάτης της Ζωής Κωνσταντόπουλου

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

