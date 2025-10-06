Πέθανε ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Βόλου, Μαργαρίτης Πατσιαντάς: Ήταν μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς, γνωστός δικηγόρος του Βόλου, πρώην δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος της πόλης, όπως έκαναν γνωστά τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς άσκησε την δικηγορία για 40 χρόνια και πρωτοεκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Βόλου σε ηλικία 26 ετών, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του.
Ήταν μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας και στενός συνεργάτης της Ζωής Κωνσταντόπουλου
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Με πληροφορίες από gegonota.news
- Ο λόγος που επίσπευσε την παραίτηση Τσίπρα: Τα επόμενα βήματα και ο ορίζοντας του 2026
- Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο
- H κόρη του ηγέτη του Καμερούν ρίχνει βόμβα: «Μην ψηφίσετε τον πατέρα μου»
- Το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ: Από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα με τα πόδια στο κάθισμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.