Πέθανε ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης - Το «αντίο» του αδελφού του

Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης, ιδρυτικό μέλος του «Θεάτρου της Άνοιξης», των «Μοντέρνων Καιρών» και καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου.

Ο αδελφός του και γνωστός ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης γνωστοποίησε την είδηση αποχαιρετώντας τον δημόσια.

Ποιος ήταν ο Κώστας Νταλιάνης

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στο Βόλο. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί». Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη. Υπήρξε χορευτής του Λυκείου Ελληνίδων και έχει πανεπιστημιακές σπουδές στα Οικονομικά. Διδάσκει Υποκριτική, Σωματική Έκφραση, Αυτοσχεδιασμό, Δραματολογική Ανάλυση Θεατρικών Κειμένων , Ο Φωτισμός στο Θέατρο, Θεατρικοί Μονόλογοι.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετώντας τον ηθοποιό ανέφερε: «Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατρανθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του "Θεάτρου της Άνοιξης" και των "Μοντέρνων Καιρων", καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου».