Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο καταξιωμένος Έλληνας συνθέτης, λογοτέχνης και πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο εκλιπών, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Φλώρινα, όπου δίδασκε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διατηρώντας παράλληλα έντονη και δημιουργική παρουσία στα κοινά και τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Γεννημένος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Σταυριανός κουβαλούσε πάντα ανεξίτηλες τις μνήμες της ιδιαίτερης πατρίδας του.Ολοκλήρωσε το σύνολο των πανεπιστημιακών του σπουδών στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην πόλη Νανσύ της Γαλλίας.

Η δυναμική του είσοδος στη δισκογραφία έγινε το καλοκαίρι του 1982 με τον δίσκο «Έρημη πόλη», σε ενορχηστρώσεις του Δημήτρη Λέκκα και ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, με τη συμμετοχή του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαΐδη. Ξεχωριστή στιγμή του άλμπουμ υπήρξε το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν 17 δισκογραφικές καταθέσεις, σε συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου, όπως:

Γιάννης Μαρκόπουλος («Οι φόβοι του μεσημεριού»)

Μάνος Χατζιδάκις («Άνεμος είναι..» - Εκδόσεις Σείριος)

Νότης Μαυρουδής («Το χρώμα της μνήμης», «Ήσουνα φεγγάρι», «Codes»)

Παράλληλα, υπέγραψε σημαντικούς δίσκους όπως «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Στην πολιορκία πέφτει πάντα η Τροία», «Δέκα παιδικοί καημοί», «Πού να τελειώνει η θάλασσα», «Καθαρός ουρανός», «Κι η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα», «Πέρασες» και «Η πηγή των θαυμάτων».

Πολλά από τα τραγούδια του αγαπήθηκαν διαχρονικά, όπως τα: «Η Ελένη», «Ώρες μου χρωματιστές», «Ο καημός της φυσαρμόνικας», «Στα ξανθά σου μαλλιά» και «Μα εσύ γελάς σαν πρώτα».

Με την ορχηστρική του δουλειά «Secrets», ο συνθέτης πέρασε τα ελληνικά σύνοραΤο κομμάτι «Secret Love» συμπεριλήφθηκε ως εναρκτήριο track στο Buddha Bar III και σε δεκάδες διεθνείς συλλογές, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαίους ερμηνευτές, όπως οι Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, Πάνος Κατσιμίχα, Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βασίλης Λέκκας, Νένα Βενετσάνου, Ελένη Δήμου, Αναστασία Μουτσάτσου, Καλλιόπη Βέττα, Ισιδώρα Σιδέρη, Μαρία Κανελλοπούλου, Λιζέττα Καλημέρη, Πένυ Ξενάκη, Δυνάμεις του Αιγαίου (Νίκος Γράψας, Χρήστος Τσιαμούλης), Αλέξανδρος Χατζής, Κώστας Μάντζιος, Αλέξανδρος Καλλιφατίδης, Πάνος Παπαϊωάννου και Παντελής Θεοχαρίδης. Παράλληλα, η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη έχει διαβάσει κείμενά του.

Στον στιχουργικό τομέα, εκτός από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, συνεργάστηκε με τους Οδυσσέα Ιωάννου, Φίλιππο Γράψα, Χρίστο Παπαδόπουλο, Μυρτώ Κοντοβά, Λίνα Νικολακοπούλου, Στέλιο Χατζημιχαήλ, Γιώργο Μητρόπουλο, Μύρω Παπαδοπούλου και πρόσφατα τον συγγραφέα Μάκη Τσίτα.

Η συγγραφή αποτελούσε οργανικό κομμάτι της πνευματικής του αναζήτησης. Στη βιβλιογραφία του περιλαμβάνονται:

Εκδόσεις Καστανιώτη: Τα μυθιστορήματα «Μητροπόλεις» (1996) και «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου» (1998).

Εκδόσεις Ηρόδοτος: Τα λογοτεχνικά έργα «Πόρτες μισάνοιχτες» (2003) και «Η αλήθεια της νύχτας» (2014), καθώς και οι μονογραφίες «Η δυναμική των πολιτισμών» (2007) και «Η νέα αφήγηση του κόσμου» (2012).

Εκδόσεις Μετρονόμος: Η ποιητική/λογοτεχνική σύνθεση «Απαγορευμένες περιοχές» (2018), με πρόλογο του Βασίλη Βασιλικού.