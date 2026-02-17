Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης

Πέθανε σε ηλικία μόλις 52 ετών άφησε ο μοντέρ του Mega Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.

Άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο, αφότου επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, από όπου τού είπαν να φύγει, ενώ δεν υπήρχε ούτε ασθενοφόρο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, συγκινημένος, αναφέρθηκε στις συνθήκες του θανάτου του Κώστα Κοσμίδη: «Ο Κώστας πήγε εχθές το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Τού έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί να έχει κάτι, αλλά δεν έχουν διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν 83 ετών πατέρας του να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου. Η έρευνά μας δείχνει ευθύνες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Αν είχε μείνει στο Κέντρο Υγείας ο Κώστας θα ήταν σήμερα ζωντανός. (…) Που αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει».