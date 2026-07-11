Πετράλωνα: «Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια» - Σε απόγνωση οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Έντεκα ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι ένοικοι εξακολουθούν να ζουν στην αβεβαιότητα, καθώς τα συντρίμμια παραμένουν στο σημείο και η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της τραγωδίας δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Οι κάτοικοι της οδού Αλκμήνης εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια για την απομάκρυνση των μπάζων.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

«Το Δημόσιο δεν έχει αρμοδιότητα»

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Χαρλαύτης, υποστήριξε ότι η ευθύνη για την απομάκρυνση των μπάζων δεν ανήκει στο Δημόσιο.

Όπως εξήγησε, η υποχρέωση αυτή βαρύνει εκείνον που θα κριθεί υπαίτιος για την κατάρρευση, με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία θα καθορίσουν τον τρόπο και τον χρόνο απομάκρυνσης των συντριμμιών, καθώς η ύπαρξη ανοιχτής δικογραφίας καθιστά τη διαδικασία πιο σύνθετη και χρονοβόρα.

Παραμένουν δίπλα στα χαλάσματα

Την ίδια ώρα, οι ένοικοι συνεχίζουν να φυλάνε τις περιουσίες τους, παραμένοντας ακόμη και μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς μεγάλο μέρος των προσωπικών τους αντικειμένων βρίσκεται εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια.

«Χάσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε», λένε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας την ανάγκη να καθαριστεί άμεσα ο χώρος.