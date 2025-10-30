Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος που το έπαιζε μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και ασελγούσε σε ανήλικη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 63χρονος άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξης για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με τους γονείς της.

Ο φυγόποινος συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 63χρονος γνώριζε ότι καταζητείται και για μεγάλο χρονικό διάστημα κρυβόταν σε οικία της περιοχής, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2025 και ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη χωρίς αντίσταση.

Οι αρχές αναφέρουν ότι την περίοδο 2016-2017 ο κατηγορούμενος, έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη των γονιών της ανήλικης, παρουσιαζόταν ως μέλος «μυστικιστικής οργάνωσης» και προέβαινε κατ’ επανάληψη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού, τις οποίες μάλιστα κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.