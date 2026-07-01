Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 30/6.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 όλοι οι ένοικοι γνώριζαν ότι η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε αποκολληθεί από το διπλανό κτίριο και ορισμένοι είχαν ζητήσει και συμβουλές από ειδικούς.

«Το φαινόμενο της ανατροπής προχωρούσε γρήγορα και για αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ενοίκων. Το φαινόμενο ήταν σε ραγδαία εξέλιξη. Μέσα σε 2,5 ώρες που πήρε να φύγω από το γραφείο και να φτάσω στα Πετράλωνα και να το δω από κοντά είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο» ανέφερε η πολιτικός μηχανικός που κλήθηκε στο σημείο, σημειώνοντας ότι την ώρα που έφτασε στο σημείο δεν γίνονταν εργασίες, αλλά ήρθε αργότερα πρέσα για να ρίξει μπετό και να ανακόψει το φαινόμενο, αλλά «δυστυχώς δεν πρόλαβαν».

Τη δική του εκδοχή για το πώς οδηγήθηκε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα σε κατάρρευση δίνει ομότιμος καθηγητής του τμήματος Γεωτεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Μιχαήλ Καββαδάς. Υποστηρίζει πως η πολυκατοικία είχε πρόβλημα εξ αρχής καθώς διέθετε πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το πλάτος της, για αυτό και όταν ξεκίνησαν οι εργασίες συνέβη αυτή η μικρή καθίζηση και έπειτα η πτώση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του καθηγητή του ΕΜΠ

«Γιατί κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα:

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είναι αριστερά στη φωτογραφία, και το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ύψος (Η) σε σχέση με το πλάτος της (Β), δηλαδή μεγάλο λόγο Η/Β.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω υπολογισμό, λόγω της παρακείμενης εκσκαφής (για την κατασκευή νέου κτιρίου μετά την καθαίρεση του ισόγειου και διώροφου στα δεξιά της φωτογραφίας) συνέβη μια μικρή καθίζηση (s) στην πλευρά της πολυκατοικίας προς την εκσκαφή, που προκάλεσε μια αρχική στροφή (φ) της πολυκατοικίας.

Λόγω της στροφής, το βάρος W της πολυκατοικίας προκάλεσε ροπή Μ που είναι ανάλογη του Η/Β (δηλαδή μεγάλη εν προκειμένω).

Αυτή η ροπή προκάλεσε ΑΥΞΗΣΗ της στροφής κατά: φ = Μ / Κ όπου Κ είναι η στροφική δυστροπία της θεμελίωσης.

Εάν το Κ ήταν σταθερό (δηλαδή ανεξάρτητο του φ) το σύστημα θα ισορροπούσε σε μια λίγο μεγαλύτερη στροφή, αλλά χωρίς κατάρρευση.

Όμως, το έδαφος είναι μή-γραμμικό και συνεπώς το Κ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ με την αύξηση του φ, οπότε προκαλείται νέα μεγαλύτερη στροφή, που δίνει νέα μεγαλύτερη ροπή (ανάλογη του μεγάλου Η/Β) που μειώνει περισσότερο το Κ, οδηγώντας τελικά στην ανατροπή της πολυκατοικίας.

Συνεπώς, η μεγάλη λυγηρότητα της πολυκατοικίας (μεγάλο Η/Β) ενίσχυσε τον παραπάνω μηχανισμό ανάδρασης, προκαλώντας την ανατροπή.

Ερώτημα:

Άραγε διδάσκουμε τους φοιτητές μας τέτοιους μηχανισμούς συμπεριφοράς; Μήπως δίνουμε υπερβολή έμφαση στο να δουν εργοτάξια, γεωτρήσεις, κλπ αγνοώντας την σημασία της μηχανικής στα προβλήματα;

Μ. Καββαδάς

Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ».

Τα sms των μηχανικών λίγο πριν την κατάρρευση

Την ίδια στιγμή το MEGA έφερε στο φως μηνύματα που αντάλλαξαν μηχανικοί και βρίσκονται στον φάκελο της υπόθεσης που ερευνάται.

Ειδικότερα, στις 8:45 χθες (30/6) το πρωί ο ένας εκ των μηχανικών που επέβλεπε το έργο στην οδό Αλκμήνης, στέλνει μήνυμα σε άλλον μηχανικό, που δεν ήταν στο σημείο και του λέει: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Επισημαίνεται πως το «ντουλάπι» στη γλώσσα των μηχανικών είναι ένα κιβώτιο αντιστήριξης όπου θα στήριζε τη διπλανή πολυκατοικία για να μην πέσει. Αυτό που καλείται ως «διαρροή» είναι ενδεχομένως ότι βρήκαν κάποια μαύρα λύματα, τα οποία είχαν κάνει το έδαφος ακόμα πιο σαθρό.

Ο τοίχος αυτός, ο οποίος έχει σκαφτεί σε μεγάλο βάθος, και δεν έχει μπει ντουλάπι, – ενώ θα έπρεπε να μπει αμέσως αυτό το τσιμεντένιο φράγμα – είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται τσιμέντο ταχείας πήξης. Η πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ήδη είναι στον αέρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είναι οι μηχανικοί. Δεν έχει κατηγορηθεί κανένας εκ των εργατών και είναι χαρακτηριστικό γιατί αποδίδεται η ευθύνη σε αυτούς, καθώς έχουν καταθέσει ότι «εμείς κάναμε σταδιακή εκσκαφή και αντιστήριξη».

Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση

Με την ανησυχία να είναι έκδηλη στους κατοίκους της γειτονιάς, εκκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμόδιων Αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού, ακριβώς δίπλα στο πεσμένο κτίσμα.

Το κτήριο στο οποίο εφαπτόταν η πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, υπέστη ζημιές και κρίθηκε απαραίτητο να εκκενωθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων αναγκάστηκαν έτσι να αναζητήσουν στέγη αλλού για να περάσουν τη νύχτα τους, ενώ δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.