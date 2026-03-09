Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η δίκη κατά της πρώτης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση

Αναβολή για τις 17 Σεπτεμβρίου πήρε η εκδίκαση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά της πρώτης καταγγέλλουσας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό κατηγορία για την οποία ο ηθοποιός αθωώθηκε.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στη δικαστική αίθουσα νωρίς το πρωί συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου και κάθισε στα πίσω καθίσματα.
Η αναβολή της δίκης ζητήθηκε από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη καθώς οι συνήγοροί του αδυνατούσαν να παρευβρεθούν, καθώς η κ. Πακιρτζίδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.
- Έρχεται νέο Fuel Pass για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου - Τι σχεδιάζεται
- Κατερίνα Καινούργιου: Η απάντηση για την τύχη του σκηνοθέτη μετά τα πλάνα με το σάντουιτς
- Modern Cinderella: «Πολικές θερμοκρασίες» στην τηλεθέαση της πρεμιέρας της στο Open
- Φώτης Σεργουλόπουλος: «Αυτό που θα θυμούνται τα εγγόνια μου είναι ότι ταξίδεψα πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.