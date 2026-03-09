Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η δίκη κατά της πρώτης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση

Αναβολή για τις 17 Σεπτεμβρίου πήρε η εκδίκαση της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά της πρώτης καταγγέλλουσας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό κατηγορία για την οποία ο ηθοποιός αθωώθηκε.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στη δικαστική αίθουσα νωρίς το πρωί συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου και κάθισε στα πίσω καθίσματα.

Η αναβολή της δίκης ζητήθηκε από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη καθώς οι συνήγοροί του αδυνατούσαν να παρευβρεθούν, καθώς η κ. Πακιρτζίδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.