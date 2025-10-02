Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι - Ο οδηγός εγκατέλειψε τον αναβάτη

Τροχαίο με μηχανή να συγκρούεται με πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αναβάτης του πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τζάνειο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον τραυματισμένο αναβάτη από το πατίνι.