Μενού

Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι - Ο οδηγός εγκατέλειψε τον αναβάτη

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη τα ξημερώματα.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο με μηχανή να συγκρούεται με πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αναβάτης του πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τζάνειο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον τραυματισμένο αναβάτη από το πατίνι.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ