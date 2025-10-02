Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι - Ο οδηγός εγκατέλειψε τον αναβάτη

Τροχαίο με μηχανή να συγκρούεται με πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αναβάτης του πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Τζάνειο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον τραυματισμένο αναβάτη από το πατίνι.
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ιστορική αλλαγή για την ΕΡΤ2: Το νέο όνομα και η απρόσμενη φυσιογνωμία
- Η αλλαγή που συζητιέται για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Πώς θα ανέβει η τηλεθέαση
- Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.