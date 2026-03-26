Πεύκη: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση της οβίδας - Βίντεο από την επιχείρηση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις οκτώ το πρωί της Πέμπτης (26/03), η ειδική επιχείρηση του Στρατού στην Πεύκη για την απομάκρυνση της οβίδας που είχε θέσει σε συναγερμό την περιοχή από χθες το απόγευμα.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

​Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) έφτασε στο σημείο επί της οδού Δημοκρατίας, όπου αρχικά διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν η οβίδα ήταν ενεργή. Στη συνέχεια το πολεμικό υλικό ασφαλίστηκε και μεταφέρθηκε σε ειδικό όχημα του Στρατού, προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλές σημείο. Η κυκλοφορία στην περιοχή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά, καθώς η αστυνομία αίρει τους αποκλεισμούς.

Ο εντοπισμός της οβίδας

​Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς η οβίδα, που πιθανότατα χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε από παιδιά την ώρα που έπαιζαν σε οικόπεδο αναγειρόμενης οικοδομής. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Orange Press Agency, τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς τους για το εύρημα, πήραν την οβίδα στα χέρια και τη μετέφεραν μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι ενήλικες.

​«Την φέρανε εδώ πέρα και την ακουμπήσανε... επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, τονίζοντας τον τρόμο που επικράτησε μόλις έγινε αντιληπτό περί τίνος επρόκειτο.