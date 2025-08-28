Πήλιο: Πατέρας επιτέθηκε σε γυμνιστές – Ένταση με μηνύσεις και τρεις συλλήψεις

Σε επεισόδιο με σωματική και λεκτική βία εξελίχθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ πατέρα οικογένειας και δύο γυμνιστών το μεσημέρι της Τετάρτης, στην παραλία «Τζίτζικας» του Νοτίου Πηλίου.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη με εκατέρωθεν μηνύσεις.

Σύμφωνα με το gegonotanews , δύο άνδρες από την Αθήνα επέλεξαν να κολυμπήσουν γυμνοί, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός πατέρα, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία με τα παιδιά του.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα σε σπρωξιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία από παρευρισκόμενους.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση κατά του πατέρα, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση. Ο ίδιος απάντησε με αντιμήνυση, επικαλούμενος προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας μπροστά στα παιδιά του. Όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατήθηκαν το ίδιο βράδυ και οδηγήθηκαν την επόμενη ημέρα στα δικαστήρια του Βόλου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της πλευράς των γυμνιστών, οι οποίοι ζήτησαν χρόνο για να προσκομίσουν ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες μετά την επίθεση.