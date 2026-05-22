Το πιο παράξενο πρόστιμο που μπορείς να φας στην Ελλάδα

Η εικόνα μάς είναι αρκετά οικεία. Ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα απλωμένα ρούχα στο μπαλκόνι είναι ένα σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Δύσκολα θα βρούμε μια πόλη που να μην έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί η μπουγάδα να μας κοστίσει. Και να μας κοστίζει ακριβά!

Πρόστιμο για μια μπουγάδα;

Ναι, μπορεί να συμβεί. Δεν προβλέπεται βέβαια από την ελληνική νομοθεσία σε ευρύ πλαίσιο, ούτε πρόκειται για άλλο ένα κόλπο του κράτους για την ενίσχυση του προϋπολογισμού. Καθώς όμως ο κάθε δήμος ή η κάθε κοινότητα έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει μια τέτοια καθημερινή δραστηριότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει αυτή η ποινή.

Συνεπώς και βάσει αυτού, απαγορεύεται το άπλωμα ρούχων σε προσόψεις κτιρίων που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους ή σε πλατείες. Ταυτόχρονα απαγορεύεται το άπλωμα σε σημεία που «βλέπουν» σε διατηρητέα κτίρια ή παραδοσιακές γειτονιές όπως η Πλάκα.

Το ίδιο ισχύει και για τουριστικά θέρετρα. Το πρόστιμό γι' αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει από 50 και μπορεί να φτάσει μέχρι 500 ευρώ!

Πού ισχύει και πώς επιβάλλεται το πρόστιμο;

Είναι γεγονός πως ένα τέτοιο πρόστιμο έρχεται σε άμεση σύγκρουση με μια βασική δραστηριότητα της καθημερινότητας όλων μας. Από την άλλη, οι θιασώτες αυτής της ρύθμισης τονίζουν πως ορισμένοι χώροι χρειάζεται να είναι πιο προστατευμένοι, ως μια καλοφτιαγμένη βιτρίνα που αντιπροσωπεύει την ομορφιά του αστικού τοπίου. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση αφορά περιοχές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και το Θησείο, τα παραδοσιακά χωριά της Μυκόνου και την παλιά πόλη των Χανίων.

Το πρόστιμο επιβάλλεται συνήθως από τη Δημοτική Αστυνομία, από τις τεχνικές υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου ή ύστερα από καταγγελία περιοίκων. Ενδέχεται να προηγηθεί γραπτή σύσταση σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος του κανόνα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν βρίσκεστε σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα ή περιοχές που έχουν μνημειακό χαρακτήρα.