Πισίνα στα Σύβοτα: Μια παραλία που μοιάζει βγαλμένη από την Καραϊβική

Τα Σύβοτα Θεσπρωτίας δεν έχουν χαρακτηριστεί τυχαία η «Καραϊβική της Ελλάδας». Με βασικό ατού μια θαλασσινή δαντέλα από κατάφυτες νησίδες, παραλίες με τροπικά νερά και δεκάδες κολπίσκους, σαν φιόρδ στην αγκαλιά του Ιονίου, τα Σύβοτα συναγωνίζονται επάξια κορυφαίους εξωτικούς προορισμούς του πλανήτη.
Μία από τις πιο φημισμένες και ξακουστές παραλίες της περιοχής είναι η «Πισίνα». Το όνομά της τα λέει όλα και σίγουρα δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο εύστοχο καθώς τα τιρκουάζ πεντακάθαρα νερά μοιάζουν σαν ψεύτικα.
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