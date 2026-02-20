Πλακιάς για Τέμπη: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή να μην έρθει»

Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι «όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή [...] να μην έρθει στο δικαστήριο. Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και όποιοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη, γατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε και για τη χθεσινή ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή, όπου αμφισβήτησε την κλήρωση και κατ’ αυτή την έννοια, την έγκυρη σύνθεση του δικαστηρίου.

Ερωτηθείς εάν έχει και ο ίδιος παρόμοιες επιφυλάξεις τόνισε «δεν τους γνωρίζω. Δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι.

Εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό, τι μπορώ να κάνω και ό,τι μπορώ θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους. Για μένα, θα ήταν καλύτερα να είχαν σχηματιστεί, να σας πω απλά 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή, να μην έχουμε αυτά.

Δηλαδή, θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε, ο ένας δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύει στη δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά; Όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη δίκη να μην παραβρεθεί, δεν τον ενοχλεί κανένας, ούτε κανένας θα τον πάρει από το χέρι να έρθει στη δίκη αυτή».

Ως προς το ζήτημα της εκταφής των σορών, ο κ. Πλακιάς αρχικά επισήμανε πως είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο για τους συγγενείς, οι οποίοι ζήτησαν τις εκταφές των συγγενών τους.

«Είναι κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, εγώ πολύ δύσκολα θα το έκανα. Από την άλλη, έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια για να γίνει δεκτό ένα αίτημα και να γίνει εκταφή;

Αν όλα γίνονταν σωστά από την αρχή, από την πρώτη εβδομάδα που φωνάζουμε με το περίφημο ξεμπάζωμα, μπάζωμα, δεν θα είχαμε πάρει όλες τις απαντήσεις, δεν θα είχαμε λύσει όλους τους γρίφους;

Θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση να υπάρχει διαφωνία μεταξύ συγγενών, δικηγόρων, πραγματογνωμόνων; Είχε φορτίο, δεν είχε φορτίο, καήκανε τα παιδιά μας, δεν καήκαν τα παιδιά μας, ήταν ζωντανά, δεν ήταν ζωντανά. Καταλαβαίνετε τι ζούμε; Ζούμε τρία χρόνια το αδιανόητο.

Αν μου λέγατε από την αρχή ότι μετά από τρία χρόνια το θέμα των Τεμπών θα είναι ακόμη τόσο ψηλά, δεν θα το πίστευα. Αλλά όπως βλέπετε οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έγιναν πάρα πολλά λάθη. Όχι πάρα πολλά λάθη. Όλα έγιναν λάθος, όλα έγιναν λάθος» ανέφερε ο κ. Πλακιάς.

«Ο καθένας έχει την άποψή του και ο καθένας έχει τις απορίες του. Μερικοί συγγενείς θέλουν να πάρουν τα δείγματα, να τα πάνε σε εργαστήρια του εξωτερικού. Άλλοι λένε ότι είναι αρκετές οι εξετάσεις που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα.

Εγώ θα σας πω και το άλλο, τι θα έκανα στη θέση κάποιου, εφόσον τα τρία χρόνια έχω δικαίωμα έτσι και αλλιώς να κάνω εκταφή του παιδιού μου, μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος μετά από 3 χρόνια, αν είχα κάποιες υποψίες ή αμφιβολίες θα έπαιρνα το δείγμα από το παιδί μου και θα τα πήγαινα σε όποια εργαστήρια ήθελα και θα προσκόμιζα τις ιατροδικαστικές αυτές εξετάσεις στο δικαστήριο», προσέθεσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν προχώρησε και ο ίδιος σε αυτή τη διαδικασία, είπε «γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εκείνες τις πρώτες μέρες είχα μια διαύγεια, είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου και ακούγαμε πάρα πολλά, ότι τα παιδιά μας είχαν εξαϋλωθεί, ότι τα παιδιά μας, δεν υπάρχει τίποτα και έφερα έναν ιατροδικαστή από την Αθήνα, μία πολύ γνωστή ιατροδικαστή, η οποία έκανε επιτόπια ιατροδικαστική αυτοψία, όσο και να το πω, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα, στο γραφείο τελετών όπου ήταν οι σοροί των παιδιών. Οπότε έχω επίγνωση από τι έφυγαν τα παιδιά μου, πώς ήταν τα παιδιά μου, είδα τις φωτογραφίες, μου εξήγησε το μηχανισμό θανάτου των παιδιών μου».

«Και δεν έχει νόημα μετά από τρία χρόνια, με όποιον ιατροδικαστή να μιλήσετε, ακόμα και με τους επιστήμονες γενετιστές, θα σας πουν ότι μετά από τρία χρόνια το υλικό δεν αρκεί να γίνει καμία εξέταση εκτός από το δείγμα DNA.

Από την άλλη, όχι είμαι πεπεισμένος, είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε κάτι. Το έχω πει 100 φορές εδώ από την αρχή και δεν το έχω πει τώρα, όπως λένε ορισμένοι. Αν ανατρέξετε σε δηλώσεις δεν έχω πάρει θέση ποτέ για λαθρεμπόριο και για παράνομο φορτίο.

Και ιδίως μετά, όταν είδαμε το βίντεο από την Λεπτοκαρυά από το κατάστημα, μου λύθηκε κάθε απορία. Εγώ να σας πω κάτι, δείξτε μου κάτι που να λέει το αντίθετο. Εδώ είμαι, να δω τα πάντα. Δείξτε μου εσείς ένα βίντεο ότι είχε πάνω μία δεξαμενή. Δείξτε μου μία φωτογραφία. Δείξτε μου κάτι» συμπλήρωσε.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Αναφορικά με την αποκάλυψη που έκανε προ ημερών, για τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ότι του ζήτησε συγγνώμη και πως την παράγραφο για το παράνομο και άγνωστο υλικό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα την έβαλε στο πόρισμα επειδή δέχτηκε πιέσεις από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του, που ήταν μέλος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είπε χαρακτηριστικά «και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει κρυφό. Και το είπα σε ανύποπτο χρόνο γιατί έτσι και αλλιώς στην δίκη στη Λάρισα ο κύριος Παπαδημητρίου είναι μάρτυρας.

«Από εκείνη την ημέρα που έγινε το δυστύχημα, ο αντιπρόεδρος του ERA βρισκόταν στο σημείο. Από τα ξημερώματα 3 η ώρα, 4 ήταν εκεί, από την ημέρα που έγινε η σύγκρουση και η ανησυχία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη.

Γιατί, δύο τρένα στην ίδια γραμμή, μία σύγκρουση, φωτιά, 57 νεκρούς, τι σημαίνει αυτό; Από την αρχή, λέγαμε, δεν ήταν μόνο τα έλαια σιλικόνης, κακώς λένε ότι η πυρόσφαιρα, η φωτιά προήλθε μόνο από έλαια σιλικόνης, ήταν πάρα πολλοί παράγοντες.

Γιατί δεν βάζουμε μέσα τα χιλιάδες βολτ που πέσανε πάνω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί δεν βάζουμε την σφοδρότητα της σύγκρουσης με ταχύτητες τις οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε καμία σύγκρουση, σε κανένα παρόμοιο συμβάν σε όλο τον κόσμο. (…)

Και εμείς αν ήμασταν στη θέση του κυρίου αυτού τι θα κάναμε; Άκουσε το ξυλόλιο, το αφήσανε να δατυμπανιστεί, γιατί ποια ήταν η μεγαλύτερη ζημιά; Να σταματήσουν όλα τα τρένα σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για ζημιές εκατομμυρίων.

Και γι’ αυτό επέμεινε στον κύριο Παπαδημητρίου να βάλει στο περίφημο πόρισμά του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στην τελευταία παράγραφο, ότι η πυρόσφαιρα προκλήθηκε από ένα φορτίο και πολύ μάλιστα πού το τοποθέτησαν το φορτίο;

Στο σημείο στο κόκπιτ. Η μεγαλύτερη αλητεία που έχει γίνει ποτέ στο θέμα των Τεμπών είναι αυτή η συγκεκριμένη. Και είναι πραγματικά αλητεία. Δηλαδή το μεταφέρανε από πίσω από τις πλατφόρμες, το πήγαν από την τρίτη πλατφόρμα στην δεύτερη, στην πρώτη, μετά το πήγαν από κάτω και μετά πήγαν στη μηχανή. Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Οι μηχανοδηγοί, δεν είχαν γονείς; Οι γονείς αυτοί δεν είχαν τα παιδιά τους που τα χάσανε; Θα πάμε να σπιλώσουμε την μνήμη δύο παιδιών επειδή εμάς μας βολεύει ένα αφήγημα;» ανέφερε στη συνέχεια.

«Ο κύριος Παπαδημητρίου εκείνη την ημέρα που είχε έρθει στη Λάρισα για να δώσει την κατάθεσή του στον κύριο ανακριτή ζήτησε να με δει. Πραγματικά ο άνθρωπος ήρθε να με δει. Ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος.

Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Καθίσαμε και του είπα, κύριε Παπαδημητρίου, αυτά όλα που καταθέσατε στον ανακριτή, έπρεπε από τη στιγμή που δεχτήκατε πιέσεις να παραιτηθείτε από τη θέση σας, να μην κάνετε αυτό το πόρισμα. Γιατί αυτό έγινε μετά την παραίτηση, είχε ήδη μπει στο πόρισμα, δύο ημέρες πριν το συλλαλητήριο.

Γιατί το έκανε δύο μέρες πριν από το συλλαλητήριο το πόρισμα; Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει καμία σχέση να πει για πυρόσφαιρες και για φορτία; Αυτό ήταν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ήταν να μας πει πώς φτάσαμε στη σύγκρουση και τι μπορούσαμε να κάνουμε από κει και πέρα για έναν καλύτερο σιδηρόδρομο. Αυτή ήταν η δουλειά του ΕΟΔΑΣΑΑΜ» συμπλήρωσε ο κ. Πλακιάς ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, έχει ήδη καταθέσει στην ανάκριση.

Ερωτηθείς αν ο κ. Παπαδημητρίου του είπε γιατί τον πίεσε ο Ευρωπαίος συνάδελφός του, δήλωσε «όχι, δεν φτάσαμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί καταλάβαμε έτσι κι αλλιώς, μιλήσαμε και μας είπε αυτά που σας είπα πριν.

Ότι οι πιέσεις από τον ERAήταν για να μη σταματήσει ο σιδηρόδρομος πανευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάμε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει ανακριτική διαδικασία στον Άρειο Πάγο για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ». «Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα», υπογράμμισε ο κ. Πλακιάς.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό δεν φτάνει, δεν αρκεί για να καθίσουν πάρα πολλούς στη δίκη; Έπρεπε να εφεύρουμε ένα παράνομο φορτίο; Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εδώ και τρία χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε το μπάζωμα ξεμπάζωμα ότι δεν αμφισβητείται; Ότι βρήκαμε τα οστά των παιδιών μας 12 χιλιόμετρα μακριά;

Όλα αυτά, η 717, μπάζωμα, ξεμπάζωμα, το τι έγινε όλη εκείνη τη μέρα, αυτά τα στοιχεία, όλα είναι απτά και τα έχουμε στα χέρια μας. Όλα αυτά δεν μας αρκούν για να κλείσουμε τους ενόχους στη φυλακή; Γιατί να δημιουργήσουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να μας βοηθήσει;», τόνισε.

Σχετικά με την αποκάλυψη για το στικάκι με βίντεο που είχε στην κατοχή του από τον Απρίλιο του 2024, συγγενής που έδειχνε ότι εμπορική αμαξοστοιχία δεν είχε στα βαγόνια της κοντέινερ ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να αποδείξει παράνομα φορτία, ανέφερε «είναι ακριβώς έτσι.

Ο συγγενής ο συγκεκριμένος πήγε εφόσον ανακαλύψαμε ότι υπήρχε αυτή η κάμερα από το πολυκατάστημα επίπλων εξωτερικού χώρου, στη Λεπτοκαρυά ήταν αυτό το κατάστημα και για καλή μας τύχη ένας συγγενής δούλευε εκεί, οπότε θεωρήσαμε πιο τίμιο και σωστό να πάει ο ίδιος να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το USB. (…)

Είχαμε μεταξύ μας πει οι συγγενείς ότι, όποιος έβρισκε κάποιο στοιχείο αυτός θα πήγαινε στον ανακριτή να τα καταθέσει. Είπαμε εφόσον τα βρήκατε εσείς να πάτε να καταθέσετε.

Ο συγγενής το έδωσε στον δικηγόρο του ο δικηγόρος δέχτηκε πιέσεις από δικηγόρους και πραγματογνώμονες να μην παραδώσει αυτό το στικάκι διότι το θεωρούσε ότι δεν είναι γνήσιο και δεν θα μας προσφέρει κάτι στην υπόθεση, αυτή ήταν η αιτιολογία με αποτέλεσμα να περάσουν 5-6 μήνες και το στικάκι αυτό να μην φτάσει ποτέ στον ανακριτή. Όταν το απέκτησε ο ανακριτής έμεινε άναυδος».