Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Μη λες ψέματα, δεν ασκήθηκε καμία βία στον Πάνο Ρούτσι»

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε σε ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην οποία η δικηγόρος συγγενών των Τεμπών κάνει λόγο για άσκηση βίας στον Πάνο Ρούτσι, κατά την πρόσφατη δίκη, στην πορεία της οποίας ο τελευταίος αδιαθέτησε και χρειάστηκε να απομακρυνθεί.

Με ανάρτηση στο Χ, ο κ. Πλακιάς αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας εναντίον του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας ότι ο ίδιος όπως και δεκάδες συγγενείς βρίσκονταν στο σημείο και δεν συμφωνεί με την περιγραφή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα, ο ίδιος, σχολιάζοντας το βίντεο ανέφερε ότι φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια και δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Πάνου Ρούτσι.

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα;

Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών.

Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Όπως και ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».

Την απάντηση Πλακιά αναπαρήγαγε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και παραπέμποντας στο σχόλιο.

Η @ZoeKonstant ανέβασε αυτό το βίντεο από μακριά και λέει ψευδώς ότι οι αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του κ. Πάνου Ρούτσι. Πατάω να δω το βίντεο και βλέπω τον αστυνομικό να σηκώνει τα χέρια του ψηλά ακριβώς για να μην μπορεί να κατηγορηθεί ότι έσπρωξε τον κ. Ρούτσι (έχουν… https://t.co/dpkVnFsKtO pic.twitter.com/0kF4d2ujgv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 5, 2026