Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Εικόνες από τη Μητρόπολη Αθηνών

Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για το τελευταίο αντίο σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.
Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.
Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ θα τελεστεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.
Στο λαϊκό προσκύνημα και στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
