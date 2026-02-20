Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Εικόνες από τη Μητρόπολη Αθηνών

Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για το τελευταίο αντίο σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.

Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ σε λαϊκό προσκύνημα | In Time / Νίκος Μητρούσιας

Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ θα τελεστεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ σε λαϊκό προσκύνημα | In Time / Νίκος Μητρούσιας

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ σε λαϊκό προσκύνημα | In Time / Νίκος Μητρούσιας

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ σε λαϊκό προσκύνημα | In Time / Νίκος Μητρούσιας

Στο λαϊκό προσκύνημα και στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.