Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι: Αναμονή για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Απαντήσεις για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, όπου είχε πάει για να γιορτάσει τα γενέθλια φίλης της, αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, το άτυχο κορίτσι φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Αυτή φέρεται να ήταν η πρώτη φορά που τα στελέχη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για τον τραγικό θάνατο του μόλις 16χρονου κοριτσιού, το οποίο διαβίβασαν στην διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωση του ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κλήση προς το Α.Τ. Συντάγματος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της 16χρονης.

Όπως ανέφερε το MEGA, οι πρώτες εξετάσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για θάνατο από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις που θα δείξουν από τι προήλθε η κατάρρευση και ο θάνατος της 16χρονης.

Έφοδος της ΕΛΑΣ στο μπαρ στο Γκάζι

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο εν λόγω κατάστημα στο Γκάζι και κατέσχεσαν δειγματοληπτικό υλικό και μπουκάλια από αλκοόλ προκειμένου να αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για εξέταση, καθώς την ίδια νύχτα το EKAB είχε δεχτεί ακόμη τρείς κλήσεις από το ίδιο σημείο για τρείς μεθυσμένους ενήλικες.

Αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ΕΡΤnews, περιγράφουν ότι τα ανήλικα παιδιά που ήταν στην παρέα της 16χρονης, κατέθεσαν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, ότι είχαν καταναλώσει τουλάχιστον δύο ποτήρια με βότκα ο καθένας, παρότι η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται ρητά σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκο έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Συγγενείς, φίλοι και οι συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού είναι συγκλονισμένοι και αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Όλοι έδωσαν το παρόν στην κηδεία της που τελέστηκε σε κλίμα οδύνης, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τα οποία θα αποκαλύψουν τα ακριβή αίτια θανάτου. Μέχρι τότε, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποδοθούν ευθύνες για τον χαμό ενός παιδιού που βγήκε για διασκέδαση και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του.

Ο τραγικός πατέρας της ανήλικης πήγε την επόμενη μέρα το πρωί και άφησε ένα λουλούδι στο σημείο που η ανήλικη κόρη του, άφησε την τελευταία της πνοή.

Γιαννάκος: «Το παιδί ήρθε στο νοσοκομείο σχεδόν νεκρό - Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία»

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ χωρίςσφυγμό και αναπνοή, με τους γιατρούς να κάνουν καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης.

Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, οι γιατροί, τηρώντας το πρωτόκολλο, πήραν τηλέφωνο το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος περιγράφοντας αναλυτικά το περιστατικό και ο αστυνομικός που απάντηση στην κλήση παρέπεμψε τον αξιωματικό υπηρεσίας, δίνοντας το αντίστοιχο τηλέφωνο.

Οι γιατροί κάλεσαν τον αξιωματικό αρκετές φορές, ωστόσο κανείς δεν το σήκωσε, όπως περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε σε τακτική διαφόρων μπαρ όταν τα παιδιά καταναλώνουν ποτό. «Τα βγάζουν έξω για να μην τα παραλάβει το ΕΚΑΒ από μέσα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος.

ΕΛΑΣ: «Δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση»\

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.»

