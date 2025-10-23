Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος μιας 16χρονης κοπέλας τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) έξω από νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι, όπου διασκέδαζε με φίλους της. Η ανήλικη φαίνεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς, αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ήταν περίπου 2 τα ξημερώματα όταν η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε από το κατάστημα για να πάρει αέρα. Λίγο αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να κινηθεί άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Έρευνα για νοθευμένα ποτά

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη συλλέξει δείγματα από τα ποτά που σερβίρονταν στο συγκεκριμένο μαγαζί, τα οποία στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους, προκειμένου να εξεταστεί εάν ήταν νοθευμένα.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά τις πληροφορίες από το ΕΚΑΒ ότι το ίδιο βράδυ διακομίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι από το ίδιο σημείο με λιποθυμικά επεισόδια και διαταραχές συνείδησης, επίσης μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από το νοσοκομείο δεν ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία για τον θάνατο της ανήλικης. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν φίλοι της 16χρονης ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι βρίσκονταν μαζί της στο κλαμπ και ότι είχαν όλοι καταναλώσει αλκοόλ.

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων έχει αναλάβει την προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις τόσο από θαμώνες όσο και από υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών ελέγχων, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 16χρονης.

Το γεγονός ότι μέσα σε ένα μόνο βράδυ το ΕΚΑΒ κλήθηκε τέσσερις φορές για να παραλάβει άτομα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από το ίδιο σημείο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές, που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κυκλοφορίας νοθευμένων ποτών στην περιοχή.

Γεωργιάδης: «Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία»

Παρέμβαση για την τραγωδία με τη 16χρονη που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, ωστόσο το κορίτσι «παρελήφθη πρακτικά νεκρό».

«Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως «η 16χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στον “Ευαγγελισμό”, όπου κινητοποιήθηκε άμεσα όλο το ιατρικό προσωπικό. Ακολουθήθηκε το πλήρες πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να επανεκκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το παιδί ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη ειδοποίησης δεν ανήκει στο ΕΚΑΒ αλλά στο νοσοκομείο, το οποίο και ενημέρωσε τις αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός διέψευσε τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με καθυστέρηση ή παράλειψη ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών.