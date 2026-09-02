Ποια είναι η Ναΐμα Γερασοπούλου που σήκωσε τη γαλανόλευκη στο «Μουντιάλ» του Τάνγκο

Η καρδιά του παγκόσμιου χορού χτύπησε σε γαλανόλευκους ρυθμούς μέσα στο Μπουένος Άιρες. Η Ελληνίδα Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντινός παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, καθήλωσαν κριτές και κοινό, κατακτώντας την απόλυτη κορυφή και τον τίτλο των παγκόσμιων πρωταθλητών στη μεγαλοπρεπή διοργάνωση Tango de Pista 2026.

Η στιγμή της στέψης ήταν απλά μαγική. Σε ένα κατάμεστο θέατρο που δονούνταν από τα θερμά χειροκροτήματα και με τα κομφετί να λούζουν τη σκηνή, οι δύο κορυφαίοι χορευτές σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο του λεγόμενου «Μουντιάλ του Τάνγκο».

Εκείνη τη στιγμή αποθέωσης, η Ναΐμα τυλίχθηκε και πανηγύρισε με την ελληνική σημαία. Τον θρίαμβό τους παρακολούθησαν όχι μόνο οι χιλιάδες τυχεροί παρευρισκόμενοι, αλλά και ένα τεράστιο διαδικτυακό κοινό από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το μέγεθος της ελληνικής επιτυχίας γιγαντώνεται αν αναλογιστεί κανείς τον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό. Στον μεγάλο τελικό, το ζευγάρι άφησε πίσω του την παγκόσμια ελίτ του είδους, επικρατώντας απέναντι σε κορυφαίους διεκδικητές από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία και το Καζακστάν.



Ποια είναι όμως η γυναίκα που κατέκτησε την Αργεντινή;

Για τη Ναΐμα Γερασοπούλου, το χρυσό μετάλλιο μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, καθώς η σχέση της με το τάνγκο ξεκίνησε στην Ελλάδα εντελώς τυχαία. «Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε», εξομολογήθηκε η ίδια μετά την ιστορική της νίκη.

Αυτό που μετέτρεψε την άγνοια σε παγκόσμια κυριαρχία ήταν η ωμή, συναισθηματική δύναμη της επαφής: «Αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν που με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο».

Στο πλευρό της, ο Λούκας Γκαούτο είδε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να δικαιώνονται. Για τον χαρισματικό Αργεντινό, η κατάκτηση της κορυφής ήταν ο μεγάλος στόχος που είχε θέσει εδώ και δύο δεκαετίες, από την πρώτη κιόλας μέρα που πάτησε το πόδι του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, το όνειρο έγινε πραγματικότητα, με την ελληνική ψυχή της Ναΐμα να δίνει τον ρυθμό για τον απόλυτο θρίαμβο.