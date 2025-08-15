Ποια είναι η vegan φάρμα που μεταφέρθηκε η Μέλπω που διασώθηκε από την φωτιά στην Πάτρα

Στάχτες, αποκαΐδια και νεκρά ζώα άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στην Αχαΐα. Πυροσβέστες και εθελοντές δούλεψαν αδιάκοπα για να περιορίσουν τη φωτιά και να σώσουν περιουσίες και ζώα, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η φωτογραφία που τράβηξε ο Θανάσης Σταυράκης για το AP, όπου ένας νεαρός μεταφέρει πάνω στο μηχανάκι του ένα πρόβατο, προκειμένου να το απομακρύνει από την πύρινη λαίλαπα. Στο πλάνο φαίνονται οι καπνοί και η αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ σε βίντεο που ανάρτησε το «The Independent», ο εθελοντής ακούγεται να καλεί τους περαστικούς να κάνουν χώρο: «Έλα κάντε λίγο άκρη».

Το συγκεκριμένο πρόβατο είναι ένα από τα τρία ζώα που διασώθηκαν και πλέον φιλοξενούνται στη Vegan Farm στην Αθήνα, ξεκινώντας νέα ζωή μετά την καταστροφή.

Ποια είναι η Vegan Farm

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σελίδα της φάρμας «η Vegan Farm στην Αθήνα αποτελεί καταφύγιο για περισσότερα από 180 ζώα που διασώθηκαν από πυρκαγιές, κακοποίηση και τις σκληρές συνθήκες της βιομηχανικής εκτροφής. Στην φάρμα φιλοξενούνται διάφορα ζώα, όπως γουρούνια, κατσίκες, κουνέλια και χήνες, τα οποία πλέον ζουν χωρίς φόβο και εγκατάλειψη, περιτριγυρισμένα από φροντίδα και αγάπη.

Ως βίγκαν καταφύγιο, η αποστολή της φάρμας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ενός ασφαλούς σπιτιού, αλλά στο να προσφέρει σε αυτά τα ζώα τη ζωή που τους αξίζει, γεμάτη συμπόνια και αξιοπρέπεια. Η φάρμα συνεχίζει να μεγαλώνει την οικογένειά της, παρά το υψηλό κόστος διατροφής, φαρμάκων και συντήρησης των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας τη φροντίδα τους για όλη τους τη ζωή».