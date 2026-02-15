Νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα: Τη βρήκε ο αδελφός της - Διενέργεια νεκροψίας για τα αίτια

Νεκρή εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (15/2) το μεσημέρι μία 53χρονη Ισραηλινή, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν σκηνοθέτης, διέμενε στο ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα από τις 4 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο θάνατος της αποδίδεται σε αυτοχειρία, ενώ στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής και ήδη παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την καλούσε για ώρες στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά δεν έδινε σημεία ζωής.
Οι διωκτικές Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
