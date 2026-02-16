Μενού

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε 68χρονο που παρενοχλούσε μαθήτριες στη Λαμία - Υποστήριξε ότι έκανε πλάκα

Ένοχος ένας 68χρονος για την πράξη της κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικων κοριτσιών - Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης.

Δικαστική αίθουσα | Eurokinissi
Ποινή φυλάκισης 15 μηνών αποφάσισε το δικαστήριο για τον 68χρονο που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος δυο ανήλικων μαθητριών στην Λαμία.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο 68χρονος δεν προέβη ποτέ σε σεξουαλική παρενόχληση κατά των δύο ανήλικων μαθητριών, απλά τους έκανε πλάκα και δεν είχε πρόθεση να τις πειράξει.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας δεν πείστηκε από όσα υποστήριξε ο άνδρας και έτσι το Δικαστήριο αποφάσισε να του δείξει το δρόμο για τη φυλακή.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κατά συρροής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποφασίστηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών χωρίς αναστολή.

Υπενθημίζεται, ότι ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από καταγγελία των γονιών των κοριτσιών, ότι τα προσέγγισε και τους έκανε άσεμνες προτάσεις.

