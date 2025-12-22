Μενού

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος του Κώστα Ανεστίδη και άλλων δύο

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο Εισαγγελέας αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Κώστας Ανεστίδης
Ο Κώστας Ανεστίδης | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+

Δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται σε δίωξη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών μεταξύ των οποίων και γνωστός συνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο Εισαγγελέας αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Συμφώνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας σε δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στα οποία το ΑΦΜ του εν λόγω, φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ

Διαβάστε ακόμα: Χαμός στον αέρα ανάμεσα στα πρωινά Open και Mega για Ανεστίδη: «Είναι ανήθικο, αυτά είναι δεκαετία του '90»

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι κατηγορούμενοι στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη. Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024.

Τις διώξεις κατά των τριών άσκησε ο Εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν κινητά και ακίνητα στοιχεία στον πρώτο εκ των κατηγορούμενων.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι αγρότες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ