Τηλεοπτική κόντρα είχαν οι ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης του Open και του Mega, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο στα Μάλγαρα.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής έχει βρεθεί το τελευταίο 24ωρο στην επικαιρότητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν φέρεται να ελέγχεται για επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με παρουσιαστές τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, συνδέθηκε ζωντανά με τα Μάλγαρα, με τον κ. Ανεστίδη να ξεκαθαρίζει στους δημοσιογράφους των καναλιών που είχαν τοποθετήσει μικρόφωνα μπροστά του ότι θα μιλήσει πρώτα στο Open. «Να εξηγηθώ, προτεραιότητα έχει το Open», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή δημοσιογράφος του Mega που τον πλησίασε του είπε «είμαστε στον αέρα», με τον Κώστα Ανεστίδη να του λέει «κάτσε ρε».

«Τι εννοεί ο συνάδελφος ότι “είμαστε στον αέρα”; Δεν είμαστε όλοι μαζί στον αέρα; Αυτά είναι πρακτικές της δεκαετίας του ’90», σχολίασε ο Μάνος Νιφλής, ενώ δημοσιογράφος του Open τοποθέτησε ακουστικό στον κ. Ανεστίδη, προκειμένου να έχει επιστροφή ήχου από την εκπομπή, καθώς –όπως προέκυψε– υπήρχε προσυμφωνημένη συνέντευξη.

«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ποιος μου μιλάει τώρα;» είπε αρχικά ο αγροτοσυνδικαλιστής, πριν καλημερίσει τον Μάνο Νιφλή.

«Είναι και ο κ. Χασαπόπουλος», ακούστηκε να λέει δημοσιογράφος του Mega. «Ο κ. Χασαπόπουλος είναι το άλλο μικρόφωνο δίπλα», απάντησε ο κ. Ανεστίδης, ξεκινώντας στη συνέχεια τις δηλώσεις του.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, δημοσιογράφοι ζήτησαν να αφαιρεθεί η επιστροφή ήχου από το Open, ώστε να μπορούν όλοι να ακούν τις δηλώσεις. «Είναι όλα τα κανάλια στον αέρα. Μπορείτε να βγάλετε την επιστροφή από το Open και να μας πείτε τι συνέβη για να σας ακούν όλοι;» ανέφερε ένας από αυτούς, με άλλον να ζητά το ίδιο. Η απάντηση που δόθηκε ήταν: «Μπορείτε να βάλετε την επιστροφή από το Open μετά για να κάνετε τη δουλειά σας».

«Αυτό που κάνουν κάποιοι συνάδελφοι είναι ανήθικο», σχολίασε ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από την πλευρά του, ο Μάνος Νιφλής σημείωσε πως πρόκειται για πρακτικές «δεκαετίας του ’90» που δεν περίμενε να βλέπει ακόμη το 2025. Όπως είπε, υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον κ. Ανεστίδη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι θα μιλήσει πρώτα στο Open, ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– υπήρξε προσπάθεια να του αφαιρεθούν μικρόφωνο και ακουστικά. «Από τη δεκαετία του ’90 έχω να δω κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» διέκοψε τη σύνδεση, ανακοινώνοντας ότι θα επανέλθει αργότερα, μετά το τέλος των κοινών δηλώσεων στα κανάλια, ώστε να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνέντευξη με τον κ. Ανεστίδη.

Την ίδια ώρα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ακούστηκε να λέει στον δημοσιογράφο του Mega: «Ας βγάλουμε τις επιστροφές να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις», καλώντας στη συνέχεια σε συντονισμό της κατάστασης, πριν τελικά αποφασιστεί η διακοπή της σύνδεσης με τα Μάλγαρα και η επανασύνδεση σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ακολούθως, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» σχολίασαν όσα προηγήθηκαν. «Μας στέλνετε μηνύματα γιατί κλείσαμε τον κ. Ανεστίδη. Δεν τον κλείσαμε. Δεν μπορεί όμως να γίνεται διάγγελμα, χρειάζεται διάλογος για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αυτό το μπάχαλο δεν…», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σημείωσε πως υπήρχε συνεννόηση για σύνδεση μετά τις 8, προσθέτοντας ότι είναι αναμενόμενο να προσεγγίζουν το ίδιο πρόσωπο και άλλοι δημοσιογράφοι. Ωστόσο, έκανε λόγο για πρακτικές «άλλων εποχών», με επιστροφές ήχου σε καλεσμένους, οι οποίες –όπως είπε– δεν είναι σωστές και στο παρελθόν καταδικάζονταν.

Λίγο αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη επανήλθε στο θέμα, τονίζοντας πως η εβδομάδα είναι γιορτινή και ότι κάποιες δηλώσεις και λέξεις από συγκεκριμένο κανάλι ήταν άτυχες. Υπογράμμισε ότι στην εκπομπή τους σέβονται όλους τους συναδέλφους και ότι οι συνεργάτες τους λειτουργούν με δική τους πρωτοβουλία. «Όλοι πάνω-κάτω τα ίδια θέματα καλύπτουμε. Καλά Χριστούγεννα», είπε κλείνοντας.

«Καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάξουν και λίγο στον καθρέφτη. Δεν βλάπτει. Ημέρες αγάπης είναι», πρόσθεσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Κλείνοντας την εκπομπή του Open, οι παρουσιαστές έστειλαν… καρδούλες. «Στους συναδέλφους που πικράθηκαν σήμερα το πρωί από άλλα κανάλια, την καλημέρα μας και καλές γιορτές», είπε ο Μάνος Νιφλής, με τον Γιάννη Κολοκυθά να συμπληρώνει: «Αγάπη μόνο».