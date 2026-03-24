Ποινική δίωξη στους 22 του κυκλώματος που ξάφριζε τον ΕΦΚΑ: «Φέσι» εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη που δρούσαν στο εκτεταμένο κύκλωμα, που μέσω εικονικών εταιρειών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:
- Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση
Στη δίωξη περιλαμβάνονται ακόμη και τα πλημμελήματα για:
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και
- προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.
