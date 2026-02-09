Μεγάλη ένταση καταγράφηκε σήμερα (9/2) στα δικαστήρια, στη Λάρισα με φόντο τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση των Τεμπών.

Αφορμή, αποτέλεσε σχόλιο των συνηγόρων υπεράσπισης της INTERSTAR, της εταιρείας βίντεο επιτήρησης του ΟΣΕ, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέατρο. «Εμείς διεξάγουμε δίκη και όχι θέατρο», είπε χαρακυηριστικά ο Βασίλης Καπερνάρος.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν παραλίγο συγγενείς πήγαν να έρθουν στα χέρια με έναν άνθρωπο. Ο ένας δικηγόρος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνισε ότι νιώθει πως απειλούνται από τους συγγενείς και δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση και θα ζητήσει την αποβολή τους από την αίθουσα.

EUROKINISSI

Τέμπη: Η κατάθεση Ψαρόπουλου

Αφού το δικαστήριο διεκόπη για λίγη ώρα, ήρθε η στιγμή της κατάθεσης του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος είπε ότι από την 1η Μαρτίου του 2023, την επομένη δηλαδή του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ γνώριζε ότι είχε ζητηθεί το υλικό, βιντεοληπτικό, ηχητικό και έγγραφα και από τις δύο αμαξοστοιχίες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με την κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου, ο οποίος θα δεχθεί ερωτήσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης.

Πάνος Ρούτσι: «Ποιος είναι αυτός, να κοιτάει αυτή τη μάνα;»

Αναφορικά με την ένταση και τη δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε, όπως μεταφέρει το larissanet.gr: «Οι μπράβοι τους, (του Βασίλη Καπερνάρου) μπαίνουνε - που απαγορεύεται - στον χώρο που είναι οι δικηγόροι. Ποιος είναι αυτός, να κοιτάει αυτή τη μάνα, που έχει χάσει την κόρη της. Ποιος είναι;

«Έλεγε στη μητέρα "ποια είσαι εσύ;" Προκαλούν επίτηδες αλλά δεν φοβόμαστε. Γιατί θα είμαστε εδώ κάθε μέρα» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, για τα χαμένα βίντεο δήλωσε σε άλλη στιγμή κατά τη δίκη στους δημοσιογράφους: «Υπάρχουν πολλά κενά και ερωτήματα. Πρέπει να έρθει ο ανακριτής κ. Μπακαΐμης. Έδωσε εντολή τα δείγματα μετά από 29 μέρες να πεταχτούν. Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε να δώσει εξηγήσεις και αυτό θα το απαιτήσουμε».

Για τον εν λόγω συνήγορο τοποθετήθηκε και η Βασιλή Κλωρού που έχασε την αδερφή της στα Τέμπη. «Εμείς δεν κάνουμε θέατρο, είμαστε πονεμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν δικαιοσύνη. Άλλοι κάνουν θέατρο εντός της αίθουσας και θέλουν με κάθε τρόπο να μας προκαλέσουν για να μας αποβάλλουν από την αίθουσα. Θα είμαστε εκεί. Αν θέλουν ας μας μηνύσουν».



