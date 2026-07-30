Ποιος είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης που οδήγησε ασθενοφόρο για να βοηθήσει τραυματία

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρος Μαριόλης, βρέθηκε στη θέση του οδηγού ασθενοφόρου προκειμένου να συνδράμει άμεσα στη διακομιδή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στα Σπήλαια Διρού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Notospress, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της πέφτοντας στα σκαλοπάτια. Τις πρώτες βοήθειες τής παρείχε γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο ως επισκέπτρια, μέχρι την άφιξη της βοήθειας.

Το ασθενοφόρο κατέφθασε σε λίγα λεπτά, με τον κ. Μαριόλη στο τιμόνι. Ο ίδιος κατέβηκε φορώντας ιατρική ποδιά και στηθοσκόπιο για να εξετάσει την τραυματία μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα, και στη συνέχεια επέστρεψε στη θέση του οδηγού για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας.

Το περιστατικό αναδείχθηκε μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον σύζυγο της γιατρού που έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Στο κείμενό του περιέγραψε τα γεγονότα, σημειώνοντας την έκπληξη των παρευρισκόμενων όταν διαπίστωσαν ότι ο οδηγός ήταν ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας —ένας γιατρός με διεθνείς διακρίσεις, όπως το βραβείο του κορυφαίου οικογενειακού γιατρού παγκοσμίως (WONCA, 2021).

Ο Ανάργυρος Μαριόλης, με καταγωγή από τη Μάνη, υπηρετεί ως παθολόγος και οικογενειακός γιατρός στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Η παρουσία του στη δομή συνδέεται με υψηλό όγκο περίθαλψης ασθενών και συνοδεύεται από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Η είδηση προκάλεσε άμεσα θετικές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ αναδημοσιεύτηκε και από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απέδωσε δημόσια τα εύσημα στον γιατρό.