Ποιος είναι ο Έλληνας κρεοπώλης που περπάτησε στις πασαρέλες για τον Αρμάνι

Το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, του κορυφαίου σχεδιαστή μόδας, σε ηλικία 91 ετών.

Με τον θρυλο της πασαρέλας είχε συνδεθεί στο παρελθόν ένας Έλληνας...κρεοπώλης, όπως είχε παρουσιάσει η εκπομπή «Πάμε Δανάη» στο MEGA.

Πίσω από τον πάγκο ενός παραδοσιακού κρεοπωλείου, κρύβεται μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από editorial μόδας. Ο Ηλίας, με καταγωγή από οικογένεια κρεοπωλών, δεν ακολούθησε απλώς την οικογενειακή παράδοση, την απογείωσε με στιλ.

Πριν φορέσει ξανά την ποδιά του κρεοπώλη, ο Ηλίας περπατούσε στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης. Με βλέμμα που μαγνητίζει και έγινε το πρόσωπο διεθνών καμπανιών για τον Giorgio Armani και το GAP.

Η καριέρα του στο μόντελινγκ τον ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, αλλά η πανδημία τον έφερε πίσω στην Αθήνα—και πίσω στις ρίζες του.



Η επιστροφή του δεν ήταν απλώς μια αλλαγή επαγγέλματος. Ήταν μια επιστροφή στην ουσία. Ο Ηλίας δεν βλέπει το κρεοπωλείο ως δουλειά, αλλά ως κομμάτι της ψυχής του.

Έχει κάνει επαγγελματική φωτογράφιση μέσα στο μαγαζί, με φόντο τα κρέατα και τα μαχαίρια, αποδεικνύοντας πως το στιλ δεν έχει σύνορα.